Идинов первым из россиян стартует в спринте на Кубке IBU
09:10
Официальный сайт IBU опубликовал список участников и стартовые номера мужчин в спринте на третьем этапе Кубка IBU в словацком Брежно-Осрбли.
Евгений Идинов получил восьмой стартовый номер, Даниил Серохвостов — 49-й, а Кирилл Стрельцов — 61-й.
65-м отправится на трассу Никита Поршнев, 72-м стартует Вадим Филимонов, а 95-м — Василий Томшин.
Мужской спринт начнется в субботу 13 февраля в 12.30 (мск).
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