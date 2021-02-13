Идинов первым из россиян стартует в спринте на Кубке IBU

Официальный сайт IBU опубликовал список участников и стартовые номера мужчин в спринте на третьем этапе Кубка IBU в словацком Брежно-Осрбли.

Евгений Идинов получил восьмой стартовый номер, Даниил Серохвостов — 49-й, а Кирилл Стрельцов — 61-й.

65-м отправится на трассу Никита Поршнев, 72-м стартует Вадим Филимонов, а 95-м — Василий Томшин.

Мужской спринт начнется в субботу 13 февраля в 12.30 (мск).