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Идинов первым из россиян стартует в спринте на Кубке IBU

09:10
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Официальный сайт IBU опубликовал список участников и стартовые номера мужчин в спринте на третьем этапе Кубка IBU в словацком Брежно-Осрбли.

Евгений Идинов получил восьмой стартовый номер, Даниил Серохвостов — 49-й, а Кирилл Стрельцов — 61-й.

65-м отправится на трассу Никита Поршнев, 72-м стартует Вадим Филимонов, а 95-м — Василий Томшин.

Мужской спринт начнется в субботу 13 февраля в 12.30 (мск).

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