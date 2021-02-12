Губерниев прокомментировал требования IBU в отношении сборной России на ЧМ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу требований Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении сборной России.

IBU потребовал ограничить использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде — без изображения государственного флага России.

«Во время соревнований начинать прессовать команду и СБР? Методичка дошла до Словении?», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, что Союз биатлонистов России (СБР) 12 февраля направил официальное письмо руководству IBU, в котором выражает недоумение по поводу новых требований.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Поклюке (Словения) с 10 по 22 февраля.