Россия стала второй в смешанной эстафете в синглмиксте на этапе Кубка IBU
15:20
Сборная России в составе Анастасии Егоровой и Василия Томшина стала второй в смешанной эстафете в синглмиксте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.
Первой стала команда Норвегии. Замкнула тройку сборная Франции.
Биатлон
Обертиллиах (Австрия)
Кубок IBU
Смешанная эстафета
Синглмикст
1. Норвегия — 42.10,9 (0 шт. кругов + 11 доп. патронов)
2. Россия (Анастасия Егорова, Василий Томшин) — отставание 20,0 (0 + 6)
3. Франция — 41,4 (0 + 8)
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