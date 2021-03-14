Россия стала второй в смешанной эстафете в синглмиксте на этапе Кубка IBU

Сборная России в составе Анастасии Егоровой и Василия Томшина стала второй в смешанной эстафете в синглмиксте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

Первой стала команда Норвегии. Замкнула тройку сборная Франции.

Биатлон

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Смешанная эстафета

Синглмикст

1. Норвегия — 42.10,9 (0 шт. кругов + 11 доп. патронов)

2. Россия (Анастасия Егорова, Василий Томшин) — отставание 20,0 (0 + 6)

3. Франция — 41,4 (0 + 8)