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Чемпион мира Ондржей Моравец завершил карьеру

21:04
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Чешский биатлонист Ондржей Моравец объявил о завершении спортивной карьеры после этапа Кубка мира в Нове-Место.

«Я ни о чем не жалею. Я прошел долгий путь и многим пожертвовал, но ко мне вернулось еще больше», — приводит слова Моравеца iDnes.cz.

36-летний Моравец — трехкратный призер Олимпийских игр: в Сочи-2014 он взял серебро в гонке преследования и смешанной эстафете и бронзу в масс-старте.

Также чешский спортсмен — чемпион мира 2015 года в смешанной эстафете, двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель 14 личных подиумов на Кубке мира.

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