Логинов отказался комментировать выступление в смешанной эстафете на этапе в Нове-Место
13:50
Российский биатлонист Александр Логинов отказался комментировать выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
На своем этапе Логинов не справился со стрельбой и зашел на два штрафных круга.
Команда заняла итоговое седьмое место.
«Логинов подошел к Занину и сказал: «Дим, сейчас я ничего не могу сказать», — написал комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.
За сборную России также выступали Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич и Эдуард Латыпов.
Первой стала команда Норвегии. Второе место заняла сборная Италии. Замкнула тройку команда Швеции.
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