Логинов отказался комментировать выступление в смешанной эстафете на этапе в Нове-Место

Российский биатлонист Александр Логинов отказался комментировать выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

На своем этапе Логинов не справился со стрельбой и зашел на два штрафных круга.

Команда заняла итоговое седьмое место.

«Логинов подошел к Занину и сказал: «Дим, сейчас я ничего не могу сказать», — написал комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

За сборную России также выступали Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич и Эдуард Латыпов.

Первой стала команда Норвегии. Второе место заняла сборная Италии. Замкнула тройку команда Швеции.