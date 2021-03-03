Репинч выиграла пасьют на ЮЧМ, Гришина финишировала седьмой

Словенка Лена Репинч выиграла гонку преследования на Юношеском чемпионате мира, который проходит в австрийском Обертиллиахе.

Репинч, прошедшая дистанцию с двумя кругами штрафа, на 14 секунд опередила итальянку Мартину Трабукки и на 26 секунд еще одну представительницу Италии — Линду Цингерле, у которой пять кругов штрафа.

Лучшей среди россиянок стала Анастасия Гришина, которая с кругом штрафа сумела подняться с восьмого места после спринта на седьмое. Лидеру она уступила 38 секунд.

31-й стала Влада Шишкина с тремя кругами штрафа, а Василиса Марусова финишировала 40-й, допустив четыре промаха.