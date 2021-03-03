Репинч выиграла пасьют на ЮЧМ, Гришина финишировала седьмой
13:34
Словенка Лена Репинч выиграла гонку преследования на Юношеском чемпионате мира, который проходит в австрийском Обертиллиахе.
Репинч, прошедшая дистанцию с двумя кругами штрафа, на 14 секунд опередила итальянку Мартину Трабукки и на 26 секунд еще одну представительницу Италии — Линду Цингерле, у которой пять кругов штрафа.
Лучшей среди россиянок стала Анастасия Гришина, которая с кругом штрафа сумела подняться с восьмого места после спринта на седьмое. Лидеру она уступила 38 секунд.
31-й стала Влада Шишкина с тремя кругами штрафа, а Василиса Марусова финишировала 40-й, допустив четыре промаха.
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