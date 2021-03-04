Вице-президент СБР рассказал о бюджете организации

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов 4 марта рассказал о нынешнем бюджете организации.

«По состоянию на сегодняшний день дело обстоит так. 50,8 миллиона от «Газпрома», 15,5 миллиона от известных мне компаний, которые не стремятся к пиару, 15-20 миллионов по линии попечительского совета, возглавляемого Владимир Якушевым, государственная субсидия от минспорта 24 миллиона. Выходим на 105-110 миллионов. Это без денег ЦСП на содержание сборных: 65 миллионов рублей плюс около миллиона евро. В бюджет СБР эта сумма не входит», — цитирует «Матч ТВ» Нуждова.

Ранее бывший президент СБР Владимир Драчев раскритиковал организацию, сравнив ее с тонущим «Титаником».