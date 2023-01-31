Майгуров: «IBU не скрывает, что ориентируется на решение МОК»

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал недавние заявления МОК о возможном допуске российских спортсменов до соревнований.

— Вы рассказывали, что продолжаете общение с IBU. Изменилось ли это общение в связи с последними заявлениями МОК? Появились ли какие-то новые вводные?

— Они тоже не скрывают того, что ориентируются на решение МОК. Абсолютно не абстрагируются, не говорят, что против. Так или иначе, все решения по большинству видов спорта будут консолидированы. Как у всех, так и в биатлоне.

— Позитива насчет 2026 года у вас стало больше?

— В меньшей степени об этом думаю. Думаю о том, как к этому подготовиться. А как будет развиваться ситуация? Мы же понимаем, что завтра договорятся политики, послезавтра — мы.

— Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев призывал бойкотировать Олимпиаду в нейтральном статусе. Какое у вас отношение к этому?

— Поддерживаю Павла Алексеевича (Позднякова). Он хорошо об этом сказал, что все, кто бойкотировал Олимпийские игры, ничего хорошего от этого не получил, — сказал Майгуров.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.