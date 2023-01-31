Майгуров: «Лыжникам выступить на чемпионате России по биатлону будет нереально»

Глава СБР Виктор Майгуров рассказал о возможности участия российских лыжников в чемпионате России по биатлону.

— Как относитесь к идее, чтобы лыжники и биатлонисты выступали в соревнованиях друг друга?

— Если мы у лыжников можем спокойно участвовать, то лыжникам в биатлоне будет сложнее. Все-таки навыки обращения с оружием нужно тренировать. Но опять же хочу сказать спасибо Елене Валерьевне, что она допускает наших спортсменов к участию в чемпионате России по лыжным гонкам. Если раньше это было сложно, то в этом году нам пошли навстречу.

— Если лыжники попросятся к вам на чемпионат России, то это будет сложно технически?

— Нереально.