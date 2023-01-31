Поздняков — об импортозамещении: «Я верю в наших экспертов, наших производителей»
Президент ОКР Поздняков рассказал об импортозамещении лыж для биатлона
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал об импортозамещении лыж для биатлона во время презентации лыжной продукции PROTEAM.
— Современные условия заставляют по-новому взглянуть на себя. Безусловно, мы в ОКР приветствуем подобный подход, который демонстрируют коллеги из СБР. Мы работаем с новым проектом по подготовке лыжной продукции. Для нас крайне интересна реализация этого проекта. Биатлон для нас является одним из самых интересных и ведущих видов спорта. Думаю, это поможет нашим другим видам спорта импортозамещаться. Я верю в наших экспертов, наших производителей. Это залог наших будущих побед. В этом у меня нет никаких сомнений, — сказал Поздняков.
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