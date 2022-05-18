Президент Федерации биатлона Белоруссии Андриан Цыбульский прокомментировал подписание договора о сотрудничестве с Союзом биатлонистов России (СБР). По его словам, белорусские спортсмены теперь будут участвовать в российских соревнованиях.

«Наши федерации много лет сотрудничают, договор уже был о сотрудничестве лет 20 назад, — отметил Цыбульский. — В мире все меняется, нужно его освежить. Тесно общаемся с СБР, мы готовы к этому. Сделаем это официально сегодня.

У нас биатлон ориентирован на молодежь. Взрослые соревнования ранее носили номинальный характер. Все взрослые спортсмены были участниками сборной. Мы легко входим в этот календарь, конкуренции у нас во взрослом биатлоне пока никакой. Единственный шанс — участвовать с россиянами, для нас это Кубок мира.

Юноши и юниоры будут участвовать в стартах в России. Для них это на уровне международных стартов. Они готовы и мотивированны".

Цыбульский добавил, что экипировка из Европы не поставляется, а соревнования в России придают спортсменам новый импульс.

Сразу после ОИ планировали участвовать в соревнованиях IBU. Письма оттуда нас не радовали. Сначала были проблемы с логистикой и оружием. Было решение пропустить этапы, спортсмены находились какое-то время в полном непонимании. Сразу созвонились с Майгуровым, решили вопрос об участии наших спортсменов в российских соревнованиях. Перед ними у нас застряло оружие в Европе. После Кубка мира соревнования в России нашими воспринимались уровнем ниже. После первого этапа у всех настроение растаяло. Хорошо принимали, неплохо выступили. Они взбодрились. После планов на сезон они взбодрились и готовятся к сезону".