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Сегодня, 13:29

Майгуров рассказал о плане подготовки российских команд к старту сезона по биатлону

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в
Майгуров рассказал о плане подготовки российских команд к старту сезона по биатлону.
Фото «СЭ»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о подготовке российских команд к старту следующего сезона.

«4 группы, 2 мужские и 2 женские. У каждой свой план. Есть группы, которые в июне едут на сбор в Раубичи. Нет в планах совместных сборов. У каждого тренера свое видение, как готовиться. Так или иначе мы будем пересекаться в процессе подготовительного периода», — сказал Майгуров.

Сегодня, 18 мая, СБР и Белорусская федерация биатлона (БФБ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.
Майгуров рассказал о плане подготовки российских команд к старту сезона по биатлону. Фото "СЭ"
Майгуров рассказал о плане подготовки российских команд к старту сезона по биатлону.
Фото «СЭ»
Биатлон
Виктор Майгуров
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