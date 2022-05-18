Майгуров рассказал о плане подготовки российских команд к старту сезона по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о подготовке российских команд к старту следующего сезона.

«4 группы, 2 мужские и 2 женские. У каждой свой план. Есть группы, которые в июне едут на сбор в Раубичи. Нет в планах совместных сборов. У каждого тренера свое видение, как готовиться. Так или иначе мы будем пересекаться в процессе подготовительного периода», — сказал Майгуров.

Сегодня, 18 мая, СБР и Белорусская федерация биатлона (БФБ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.