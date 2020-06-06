Член правления СБР и супруг двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий Андрей Левунин в интервью «СЭ» прокомментировал конфликт в российском биатлоне. Правление в данный момент добивается отставки главы СБР Владимира Драчева, в том числе из-за материальных проблем организации.

— Правда ли, что вы предлагали СБР вариант, как организовать интернет-магазин и зарабатывать самостоятельно?

— Да. У моей компании достаточно большой объем интернет-продаж. Я предлагал сделать совместный интернет-магазин экипировки, с тем чтобы федерация имела свою долю. Также я предоставил спонсорское предложение по экипировке команды. Это примерно 320 тысяч евро в год. Кстати, данное предложение было официально направлено в СБР при проведении тендера на экипировку и вроде даже рассмотрено специальной комиссией, но не победило. Более того, еще с предыдущим руководством СБР была начата определенная работа. У моей компании есть соглашение на использование символики СБР, мы запустили разработку интернет-проекта для спортсменов, юных биатлонистов и болельщиков, заключили ряд соглашений с ведущими спортивными производителями инвентаря и экипировки о совместной работе в этом проекте. И все шло к плановому продолжению данной работы, но буквально через месяц после избрания нового руководства СБР любое взаимодействие было прекращено.

— Почему не прошло? Другие спонсоры предложили больше?

- По моей информации, все наоборот. Сейчас спонсорскую экипировку федерации надо покупать, и денег на это нет. Я честно не знаю, почему не прошло наше предложение, оно было подготовлено, сбалансировано, охватывало не только экипировку, но и частично инвентарь (кроме спонсорского). Но в тот момент комиссия в составе Алексея Ермашова, Сергея Тарасова и Сергея Валентиновича Голикова предложили Правлению вариант с другим партнером и большинство его утвердило. Я не видел других предложений (по инициативе Алексея Нуждова, я как заинтересованное лицо не был ознакомлен с данной информацией), более того — уже после принятого решения я неоднократно пытался ознакомиться с условиями заключенного контракта, в том числе делал и официальные письменные запросы, но условий не знаю до сих пор. Поэтому, когда говорят, что надо покупать экипировку или родители юниоров покупают ее за свой счет на команду, то я этого честно не понимаю. Более того, у меня хорошие рабочие отношения с действующим поставщиком СБР, мы находимся в контакте и я прекрасно понимаю и знаю обратную сторону данного процесса. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Левунина — на сайте СБР