Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Биатлон

Сегодня, 20:50

Понсилуома рассказал, за счет чего выиграл золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома прокомментировал результаты индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти, где он занял первое место.

«Конечно, стрельба была ключевой в такой гонке, как эта. Я чувствовал себя сосредоточенным сегодня и был действительно хорош на трассе; старался контролировать ситуацию, а затем смог сохранить преимущество. Это был ключ к победе. Я провел фантастический день», — приводит пресс-служба официального сайта IBU слова Понсилуомы.

Также он поделился впечатлениями от того, что выйдет на старт следующей гонки в желтой майке лидера.

«Это мечта, ставшая явью. Я думаю, все мечтают стартовать в желтой майке, так что я действительно счастлив и взволнован этим!», — добавил биатлонист.

Вторым в индивидуальной гонке стал швейцарец Никлас Хартвег (отставание +37,2 секунды, 0 промахов), тройку призеров замкнул немец Давид Цобель (+59,3, 0).

Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в Контиолахти (Финляндия) с 29 ноября по 4 декабря.

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/ponsiluoma-wins-kontiolahti-individual/1zwv6lx4rYgJSSpG7zo4a9
Биатлон
Кубок мира
Мартин Понсилуома
3
0
Читайте также
Одиозный руководитель украинского футбола арестован: у него нашли дом за 5 миллионов долларов, а он называет дело против себя «русским следом»
На ЧМ-2022 назначен «левый» пенальти. Что случилось с арбитром Фагани?
В США посоветовали Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Как отметить День матери
Хабаровский РЦК: что это
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — о состоянии трассы в Увате: «Может случиться беда, поэтому нужно повнимательнее относиться к подготовке»

Хартвег: «Когда я закрыл последние мишени, понял, что сегодня тот день, когда я смогу дотянуться до звезд»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости