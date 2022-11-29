Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:02

Губерниев — о состоянии трассы в Увате: «Может случиться беда, поэтому нужно повнимательней относиться к подготовке»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на состояние трассы для биатлона в Увате.

«Если спортсмены жалуются, то надо немедленно устранять. Есть время до начала соревнований, но тренировки проходят и, не дай Бог, может случиться беда, поэтому нужно повнимательней относиться к подготовке. Я думаю, что сейчас работники стадиона и руководители Увата берут в спешном порядке снежные пушки и начинают оснежение участков», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Второй этап Кубка России пройдет с 1 по 4 декабря в Увате Тюменской области.

Биатлон
Дмитрий Губерниев
1
1
Читайте также
Как Иран и США стали непримиримыми врагами: революция, свержение шаха, захват заложников
Иран просит дисквалифицировать США на 10 матчей. Скандал из-за флага в соцсетях, который оскорбляет достоинство страны
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
В Подмосковье сотрудники Wildberries ограбили склад на 1,7 млн рублей
Актриса Наталия Стешенко — биография, карьера, фильмы
Как отметить День матери
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майгуров назвал форс-мажором отмену гонки в Ханты-Мансийске
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости