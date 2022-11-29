Хартвег: «Когда я закрыл последние мишени, понял, что сегодня тот день, когда я смогу дотянуться до звезд»

Швейцарский биатлонист Никлас Хартвег поделился эмоциями от завоевания серебряной медали на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Во время гонки я знал, что лыжи были довольно хорошо подготовлены, а стрельба — надежной. Когда я закрыл последние мишени, был очень счастлив и понял, что сегодня тот день, когда я действительно смогу дотянуться до звезд», — приводит пресс-служба официального сайта IBU слова швейцарца.

Серебро Хартвега в индивидуальной гонке стало первой медалью спортсмена на Кубке мира по биатлону, где он выступает с сезона-2020/21.

Гонку выиграл шведский биатлонист Мартин Понсилуома, третье место занял немец Давид Цобель.