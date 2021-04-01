Павлова снялась с гонки преследования на чемпионате России по биатлону

Евгения Павлова решила пропустить гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, информирует ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

Павлова в четверг должна была стартовать под первым номером — в среду она победила в спринте. Биатлонистка планирует выступить в воскресенье в эстафете.

27-летняя Павлова в минувшем международном сезоне выступила на всех этапах Кубка мира.