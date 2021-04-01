Сучилов дисквалифицирован на чемпионате России, Цветков отказался вешать на шею бронзовую медаль

Российский биатлонист Семен Сучилов, занявший третье место в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, получил дисквалификацию. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

«А у нас Сучилов дисквалифицирован. Он с патроном лишним уходил со стрельбища, а это запрещено правилами. Поэтому у нас бронзовый призер в гонке преследования — Максим Цветков», — написал Губерниев.

В итоге третье место досталось Максиму Цветкову, который не повесил на шею бронзовую медаль.

«Максим Цветков не повесил себе на шею бронзовую медаль после дисквалификации Сучилова. Мы поздравляем Эдика, он чемпион», — сказал Губерниев.

Напомним, Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Латыпов показал время 31 минута 46,6 секунды, допустив два промаха.

Вторым стал Матвей Елисеев с отставанием 13,3 секунды и двумя промахами.