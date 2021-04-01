Ушкина выиграла гонку преследования на чемпионате России по биатлону
11:39
Наталья Ушкина, представляющая Республику Мордовия, заняла первое место в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Со следующего сезона 24-летняя спортсменка будет выступать за Румынию. В 2020 году она получила гражданство этой страны.
Второе место заняла Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), третье — Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика).
Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.
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