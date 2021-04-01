Ушкина выиграла гонку преследования на чемпионате России по биатлону

Наталья Ушкина, представляющая Республику Мордовия, заняла первое место в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Со следующего сезона 24-летняя спортсменка будет выступать за Румынию. В 2020 году она получила гражданство этой страны.

Второе место заняла Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), третье — Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика).

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.