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Носкова: «На последнем подъеме поняла, что финиш будет жарким»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала свое выступление в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске. 27-летняя спортсменка выиграла бронзовую медаль, вырвав ее у соперниц на финишном отрезке. Накануне она была третьей в суперпасьюте.

Виктория Сливко. Сливко победила в большом масс-старте на чемпионате России

— Где взяли силы на такой финишный рывок второй день подряд?

— Главное — верить в себя. Если не смогла решить вопросы до финишной черты, то это последний шанс, где можно побороться за медаль. Отдала все силы. Долго не могла подняться после финиша. Просто все, что было, до последней капли в этой гонке отдала.

— Уходя с заключительного рубежа, были мысли, что удастся зацепиться за медаль?

— Где-то в середине круга я в это действительно поверила, когда увидела, что приближаюсь к девчонкам, и им тоже тяжело. Когда вчетвером собрались на последнем подъеме, поняла, что финиш опять будет жарким.

— Две бронзы за выходные — это хороший результат?

— Хороший, но не отличный. Хотелось бы личное золото чемпионата России.

Биатлон
Екатерина Носкова
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