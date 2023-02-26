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Сегодня, 11:07

Сливко рассказала о самочувствии тренера Кугаевского

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка России в большом масс-старте Виктория Сливко рассказала о самочувствии главного тренера Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского.

«Максим Владимирович сильно заболел, он не присутствовал в Ижевске. Это очень на нас отразилось, мы почувствовали его нехватку. Для Тюменской команды это потеря. Надеюсь, он сейчас нас смотрит, и мы его порадовали. Надеюсь, что он выздоровеет как можно быстрее и в Тюмени будем с ним работать», — рассказала Сливко.

На чемпионате России в Ижевске биатлонистка показала время 40 минут и 53,9 секунды, допустив один промах.

Биатлон
Виктория Сливко
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