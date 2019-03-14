Норвежцы взяли все призовые места в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелле, Корастылев - 11-й

Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия).

Победу одержал Йоханнес Дале, на втором месте Эндре Стремсхайм, тройку замкнул Александер Фьелд Андерсен.

Лучшим из россиян стал Сергей Корастылев, который финишировал 11-м.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. Йоханнес Дале (Норвегия) – 24.50,7 (1 шт. круг)

2. Эннре Стремсхейм (Норвегия) – отставание 6,3 (0)

3. Александр Андерсен (Норвегия) – 15,0 (1)

11. Сергей Корастылев (Россия) – 52,1 (1)

13. Антон Бабиков (Россия) – 1.01,6 (3)

17. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.12,8 (3)

33. Петр Пащенко (Россия) – 2.42,2 (6)

48. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – 3.33,9 (6)

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