16:28 | Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ, Россия - пятая

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Женская сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Норвежская команда в составе Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тириль Экхофф и Марты Ольсбу Ройселанн показала результат 1 час 12.00,1 секунды. Второе место заняла команда Швеции (отставание - 24,3 секунды), третье - Украины (35,1)

Сборная России в составе Евгении Павловой, Светланы Мироновой, Ульяны Кайшевой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла пятое место (43,6). 

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Чемпионат мира

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Норвегия (Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) - 1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп. патронов)

2. Швеция (Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг) - отставание 24,3 (0+6)

3. Украина (Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко) - 35,1 (0+5)

4. Германия (Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер) - 35,6 (1+14)

5. Россия (Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт) - 43,6 (0+12)

6. Словакия (Ивона Фиалкова, Терезия Полиакова, Анастасия Кузьмина, Паулина Фиалкова) - 53,1 (0+9)

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