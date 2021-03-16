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Норвегия отменила чемпионат страны по биатлону и лыжным гонкам

13:27
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В Норвегии отменили чемпионат страны по биатлону, лыжным гонкам и прыжкам с трамплина, сообщает Dagbladet 16 марта.

По данным источника, основная причина — пандемия коронавируса в стране, руководство федераций решило поберечь здоровье спортсменов и досрочно завершить сезон.

Текущие турниры планировалось провести с 25 по 28 марта в Тронхейме в рамках «Недели норвежских зимних видов спорта-2021».

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