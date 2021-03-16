Лыжница Нильссон дебютирует на кубке мира по биатлону в Эстерсунде
12:37
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон попала в состав сборной Швеции по биатлону на финальный этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
«Стина показала хорошую форму, особенно на последних этапах Кубка IBU. Мы уверены, что для ее развития важно дать ей шанс потренироваться и посоревноваться с лучшими спортсменками мира», — цитирует тренера сборной Швеции по биатлону Йоханнеса Лукаса SVT.
Напомним, 27-летняя Нильссон перешла из лыжных гонок в биатлон в межсезонье.
Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном спринте и двукратной чемпионкой мира.
Также она — многократная победительница этапов Кубка мира и обладательница Кубка мира в спринтерских гонках.
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