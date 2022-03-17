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IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России

IBU начал процедуру отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона
Роман Шишов
Корреспондент
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Международный союз биатлонистов (IBU) начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу, информирует «РИА» Новости. Решение было принято в связи с предложением независимого органа по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (Biathlon Integrity Unit).

Ранее российских биатлонистов лишили права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.

В ответ на это российские команды решили досрочно завершить международный сезон. 2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) на неопределенный срок лишил россиян возможности выступать на своих соревнованиях.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220317/biatlon-1778664727.html
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