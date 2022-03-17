Международный союз биатлонистов (IBU) начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу, информирует «РИА» Новости. Решение было принято в связи с предложением независимого органа по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (Biathlon Integrity Unit).

Ранее российских биатлонистов лишили права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.

В ответ на это российские команды решили досрочно завершить международный сезон. 2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) на неопределенный срок лишил россиян возможности выступать на своих соревнованиях.