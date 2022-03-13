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«В исполкоме IBU — сплошь русофобы». Мнение Каминского

Тренер сборной России по биатлону Каминский назвал членов исполкома IBU русофобами
Владимир Иванов
Обозреватель
Юрий Каминский.
Фото Global Look Press

Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский высказался относительно запрета команде выступать на Кубке мира. по словам специалиста, все дело в политике.

— Нет ощущения, что все, к чему вы шли в биатлоне — вмиг развалилось?

— Если уж так говорить, то разваливается вся система мирового спорта. Все международные организации в очередной раз показали, что приверженность к принципам, которые когда-то декларировал Пьер де Кубертен — пустая фикция. Спортивные организации на сегодня находятся под контролем политиков. Хочешь-не хочешь, но это факт. Вот IBU. Выступили по нам одними из первых. А там исполкоме — сплошь русофобы. Канадец, американец, чех...

— Вас не удивляет, что IBU так странно формируется?

— Там, по-моему, из всего исполкома один человек, который имеет отношение к биатлону. Я все считал, что IBU более демократичная организация, чем FIS. Но с нами они поступили в диктаторском стиле. А уж когда я узнал состав тех, кто принимает решения в биатлоне — понял: там превалирует политика. Такая получается коммерческая организация с политическим уклоном. И только потом уже спортивная.

Полностью интервью Каминского читайте в «СЭ» здесь

Биатлон
Юрий Каминский
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