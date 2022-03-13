Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский высказался относительно запрета команде выступать на Кубке мира. по словам специалиста, все дело в политике.

— Нет ощущения, что все, к чему вы шли в биатлоне — вмиг развалилось?

— Если уж так говорить, то разваливается вся система мирового спорта. Все международные организации в очередной раз показали, что приверженность к принципам, которые когда-то декларировал Пьер де Кубертен — пустая фикция. Спортивные организации на сегодня находятся под контролем политиков. Хочешь-не хочешь, но это факт. Вот IBU. Выступили по нам одними из первых. А там исполкоме — сплошь русофобы. Канадец, американец, чех...

— Вас не удивляет, что IBU так странно формируется?

— Там, по-моему, из всего исполкома один человек, который имеет отношение к биатлону. Я все считал, что IBU более демократичная организация, чем FIS. Но с нами они поступили в диктаторском стиле. А уж когда я узнал состав тех, кто принимает решения в биатлоне — понял: там превалирует политика. Такая получается коммерческая организация с политическим уклоном. И только потом уже спортивная.

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