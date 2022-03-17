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Сегодня, 16:02

Виктор Майгуров: «Мы давно сотрудничаем с ОКР и Инновационным центром»

Майгуров рассказал о новом филиале Инновационного центра ОКР
Антон Бабошин
Корреспондент
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сказал, что новый филиал Инновационного центра ОКР, открытый в Сочи, будет приносить пользу и биатлону, и другим видам спорта.

— Впечатлен возможностями базы «Юг-Спорт» и перспективами, открывающимися здесь для нашего вида спорта, — подчеркнул Майгуров. — Понимаю, что новая площадка Инновационного центра ОКР будет нам полезна. Особенно, учитывая наше давнее и продуктивное взаимодействие с Олимпийским комитетом России, например, по вопросам подготовки к Играм в Пекине.

У нас было сразу несколько совместных проектов — и по образованию, и по подготовке лыж. Лаборатория непосредственно на спортивных объектах — уникальна. Она станет хорошим подспорьем для представителей всех видов спорта и принесет огромную пользу, поспособствует улучшению результатов.

Напомним, что Инновационный центр в Сочи оснащен вторым в России тредбаном — тренажером для отработки техники лыжного хода.

Биатлон
Виктор Майгуров
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