Сливко выиграла большой масс-старт на чемпионате России в Уфе
Виктория Сливко выиграла большой масс-старт на чемпионате России в Уфе.
Спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 38 минут и 3,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла Лариса Куклина, на третьей строчке — Ирина Казакевич.
Гонка проходила в рамках Кубка Союза биатлонистов России, в котором принимают участие белорусские биатлонистки. Лучшей из представительниц Белоруссии стала Динара Алимбекова, которая финишировала пятой.
Биатлон
Уфа
Чемпионат России
Большой масс-старт
Женщины
12,5 км
1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 38:03.8 (0)
2. Лариса Куклина (ЯНАО) +9.5 (0)
3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +24.2 (2)
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