Сливко выиграла большой масс-старт на чемпионате России в Уфе

Виктория Сливко выиграла большой масс-старт на чемпионате России в Уфе.

Спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 38 минут и 3,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла Лариса Куклина, на третьей строчке — Ирина Казакевич.

Гонка проходила в рамках Кубка Союза биатлонистов России, в котором принимают участие белорусские биатлонистки. Лучшей из представительниц Белоруссии стала Динара Алимбекова, которая финишировала пятой.

Биатлон

Уфа

Чемпионат России

Большой масс-старт

Женщины

12,5 км

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 38:03.8 (0)

2. Лариса Куклина (ЯНАО) +9.5 (0)

3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +24.2 (2)