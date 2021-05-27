Международный союз биатлонистов еще не одобрил переход Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что еще не одобрил переход российских биатлонистов Натальи Ушкиной и Дмитрия Шамаева в сборную Румынии.

«Мы получили документы на переход обоих спортсменов в сборную Румынии. В настоящее время они проверяются администрацией. Решения пока нет», - приводит слова пресс-службы ТАСС.

31 марта Ушкина объявила об уходе в сборную Румынии. На чемпионате России в Ханты-Мансийске она выиграла одно золото, два серебра и две бронзы. 6 апреля стало известно, что Шамаев получил гражданство Румынии и близок к переходу в сборную.