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Международный союз биатлонистов еще не одобрил переход Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии

16:56
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Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что еще не одобрил переход российских биатлонистов Натальи Ушкиной и Дмитрия Шамаева в сборную Румынии.

«Мы получили документы на переход обоих спортсменов в сборную Румынии. В настоящее время они проверяются администрацией. Решения пока нет», - приводит слова пресс-службы ТАСС.

31 марта Ушкина объявила об уходе в сборную Румынии. На чемпионате России в Ханты-Мансийске она выиграла одно золото, два серебра и две бронзы. 6 апреля стало известно, что Шамаев получил гражданство Румынии и близок к переходу в сборную.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11492749

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