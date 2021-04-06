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Российский биатлонист Шамаев получил румынское гражданство

18:25
Дмитрий Шамаев. Фото Instagram
Дмитрий Шамаев. Фото Instagram
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Российский биатлонист Дмитрий Шамаев близок к переходу в сборную Румынии, он уже получил гражданство страны, информирует ТАСС 6 апреля.

Шамаев должен перейти в сборную Румынии вместе с Натальей Ушкиной, которая на завершившемся в воскресенье чемпионате России завоевала три медали, в том числе золото в гонке преследования.

Во время соревнований Ушкина заявила, что получила румынское гражданство и в мае должна присоединиться к новой команде. Схожие планы и у Шамаева.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров считает, что международная федерация может не одобрить их переход в сборную Румынии, поскольку в прошлом году правила смены спортивного гражданства были ужесточены.

Шамаеву 25 лет, Ушкиной — 24 года. В юношеском возрасте они привлекались в сборную, на взрослом уровне за главную команду страны не выступали.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11081811

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