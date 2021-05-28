Международный союз биатлонистов не получал запросов на переход Сидоровой в сборную Украины
15:47
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что не получал запросов на переход россиянки Дарьи Сидоровой в сборную Украины.
21-летняя Сидорова на данный момент проводит сбор с женской командой Украины. Девушка занимается по индивидуальному плану.
«Нам неизвестно о каких-либо запросах на переход Дарьи Сидоровой», — цитирует ТАСС пресс-службу IBU.
Союз биатлонистов России ранее сообщил, что по поводу перехода Сидоровой никто не обращался.
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