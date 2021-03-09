Майгуров не считает провалом выступление сборной на чемпионате мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в интервью Sports.ru оценил результат сборной на прошедшем чемпионате мира.

«Одна бронза точно неудовлетворительный результат, но не провал. Нам было по силам завоевать три медали, мы боролись за них, но не преуспели. Для меня провал — это когда все выступили ниже своих возможностей. Но этого в Поклюке не было — если взять отдельных спортсменов, многие показали лучшие результаты в карьере. Латыпов, Халили, Миронова, Казакевич — каждый из них показал лучший для себя результат на ЧМ.

Если брать лидеров — Логинова, Елисеева — понятно, что все рассчитывали на их более успешное выступление. Но зная их подготовку к сезону, я понимаю: еще хорошо, что были хотя бы такие результаты", — рассказал Виктор Майгуров.

Чемпионат мира по биатлону проходил в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Сборная России завоевала одну медаль в мужской эстафете. Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу.