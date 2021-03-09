Майгуров рассказал о возможном отказе Логинова от самоподготовки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о том, в каком виде будет проходить подготовка лидера сборной Александра Логинова к следующему сезону.
«Я с Сашей постоянно на связи, мы обстоятельно поговорили в Поклюке — он склонен продолжить готовиться индивидуально, но с обязательным участием в нескольких сборах вместе с командой. В марте мы этот вопрос решим.
Если у Логинова останется самоподготовка, то пусть она будет понятной для нас в деталях: где он, что делает, когда приедет на совместный сбор, в каких контрольных тренировках поучаствует и так далее. Не будет такого, что спортсмен предоставлен сам себе", — цитирует Sports.ru Майгурова.
Летнюю подготовку Александр Логинов провел вне команды, под руководством личного тренера Александра Касперовича. В текущем сезоне на счету биатлониста одно личное золото на этапе кубка мира. На чемпионате мира в Словении Логинов завоевал бронзу в эстафете.
Дополнительная информация:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/2897256.html#supertop
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