Майгуров рассказал о возможном отказе Логинова от самоподготовки

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о том, в каком виде будет проходить подготовка лидера сборной Александра Логинова к следующему сезону.

«Я с Сашей постоянно на связи, мы обстоятельно поговорили в Поклюке — он склонен продолжить готовиться индивидуально, но с обязательным участием в нескольких сборах вместе с командой. В марте мы этот вопрос решим.

Если у Логинова останется самоподготовка, то пусть она будет понятной для нас в деталях: где он, что делает, когда приедет на совместный сбор, в каких контрольных тренировках поучаствует и так далее. Не будет такого, что спортсмен предоставлен сам себе", — цитирует Sports.ru Майгурова.

Летнюю подготовку Александр Логинов провел вне команды, под руководством личного тренера Александра Касперовича. В текущем сезоне на счету биатлониста одно личное золото на этапе кубка мира. На чемпионате мира в Словении Логинов завоевал бронзу в эстафете.