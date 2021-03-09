Майгуров против увольнения действующего тренерского штаба сборной России по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что не считает нужным полностью менять действующий тренерский штаб национальной сборной.
«Наша беда в том, что мы слишком часто все меняем — особенно людей, не даем раскрыться хорошим специалистам. Я как президент хотел бы, чтобы старшие тренеры продолжили работу, если сами к этому готовы. И Каминский, и Шашилов приобрели в этом сезоне ценный опыт. Каминский больше — он лучше узнал биатлон, в котором не работал ранее. У Шашилова тренерского опыта в биатлоне более чем достаточно, но в работе старшего в сборной есть своя специфика, с которой он столкнулся впервые. У меня к обоим старшим тренерам нет вопросов. Буду рекомендовать их, чтобы работали с командой дальше», — цитирует Sports.ru Майгурова.
В текущем сезоне на счету сборной по биатлону три золотых медали, одна серебряная и две бронзовых. В кубке наций Россия занимает четвертое (6645 очков) и пятое место (6294 очков) в зачете у мужчин и женщин.
Дополнительная информация:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/2897256.html#supertop
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