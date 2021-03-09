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Майгуров против увольнения действующего тренерского штаба сборной России по биатлону

13:25
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что не считает нужным полностью менять действующий тренерский штаб национальной сборной.

7&nbsp;марта. Нове-Место. Эдуард Латыпов (№16).Наши биатлонисты снова провалились, но видят в гонке позитив. Это вообще нормально?

«Наша беда в том, что мы слишком часто все меняем — особенно людей, не даем раскрыться хорошим специалистам. Я как президент хотел бы, чтобы старшие тренеры продолжили работу, если сами к этому готовы. И Каминский, и Шашилов приобрели в этом сезоне ценный опыт. Каминский больше — он лучше узнал биатлон, в котором не работал ранее. У Шашилова тренерского опыта в биатлоне более чем достаточно, но в работе старшего в сборной есть своя специфика, с которой он столкнулся впервые. У меня к обоим старшим тренерам нет вопросов. Буду рекомендовать их, чтобы работали с командой дальше», — цитирует Sports.ru Майгурова.

В текущем сезоне на счету сборной по биатлону три золотых медали, одна серебряная и две бронзовых. В кубке наций Россия занимает четвертое (6645 очков) и пятое место (6294 очков) в зачете у мужчин и женщин.

Дополнительная информация:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/2897256.html#supertop

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