Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону в свой день рождения

Матвей Елисеев 31 марта выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России по биатлону.

Спортсмен, которому сегодня исполнилось 28 лет, преодолел дистанцию в 10 километров за 25 минут и 31 секунду, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал Максим Цветков (отставание — +4,8 секунды), на третьем месте — Эдуард Латыпов (+14,4).

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля. Сегодня, 31 марта состоится спринтерская гонка у женщин (11.50 мск), 1 апреля пройдут гонки преследования у мужчин (08.50 мск) и женщин (10.50 мск).