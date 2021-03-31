Латыпов: «Я лидер сборной? Об этом не думал»

Эдуард Латыпов не обращает внимания на разговоры о том, что сейчас он является лидером сборной России по биатлону. Об этом он рассказал после третьего места в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Латыпов завершил международный сезон вторым местом в масс-старте на этапе Кубка мира. В общем зачете он занял 18-е место.

«Я лидер сборной? Об этом не думал. Моя задача — хорошо выступать, побеждать, приносить медали и победы для своей страны», — цитирует ТАСС Латыпова.

Биатлонист рассказал, что после международного сезона ему было непросто настроиться на чемпионат России.

«Тяжело, накопилась усталость, но я все равно старался черпать силы из резерва и бежать здесь на высоком уровне. Выхожу на каждый старт с боевым настроем», — заметил он.