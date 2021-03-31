Две российские биатлонистки покинули сборную Белоруссии

Старший тренер сборной Белоруссии по биатлону Олег Рыженков рассказал о россиянках Арине Яборовой и Анне Мусатовой, которые выступали за белорусскую команду.

По его словам, спортсменки покинули команду.

«Яборова и Мусатова уже не в Беларуси. В прошлом году они ничем себя не проявили, поэтому в нынешнем не работали ни с юниорами, ни с нами», — приводит слова Рыженкова «Прессбол».

Кроме того, Рыженков оценил выступление в сезоне Ирины Кручинкиной и Аделины Сабитовой.

«На мой взгляд, Ирине психологически сложно ездить с командой и стартовать от случая к случаю, — отметил тренер. - Но что поделаешь: календарь этапов Кубка IBU до Нового года пустовал. Из-за большого желания проявить себя в редких гонках она изрядно переусердствовала. Выше девятого места на чемпионате Европы и восьмого на этапе Кубка IBU не поднялась. Но по сравнению с прошлым годом добавила в «функционалке». Как и Кручинкиной, сложно пришлось Сабитовой, у которой едва набрался минимум стартов. Весной оценим ее функциональное состояние, здоровье и попытаемся найти причину провала».