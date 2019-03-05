Мартен Фуркад: "Не удивлюсь, если на ЧМ в Эстерсунде разразится допинговый скандал"

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что не удивится, если на чемпионате мира в шведском Эстерсунде будут обнаружены спортсмены, использующие допинг. Турнир пройдет с 7 по 17 марта.

- Я не удивлюсь, если допинговый скандал разразится и в Эстерсунде, - приводит слова Фуркада Kicker. - Если это происходит в других видах спорта, то почему не может случиться и здесь? Биатлон очень похож на лыжные гонки и велоспорт. Допинг может вернуться и сюда.

Напомним, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Макс Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга.

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