Логинов тренируется в спортзале, который собрал самостоятельно

Российский биатлонист Александр Логинов, несмотря на ситуацию с коронавирусом, продолжает тренироваться в домашнем спортивном зале, который он собрал специально для себя. Об этом сообщил личный тренер россиянина Александр Касперович.

— Саша сейчас находится в Саратове, но его работа идет и не срывается, — цитирует «РИА Новости» Касперовича. — На данный момент он занимается силовой подготовкой, все по плану, который был оговорен ранее. Я вчера вернулся с Камчатки, после чего я должен был ехать к нему, но пока мы отложили это дело. У нас же как по-русски: «все на авось», но так нельзя. Он тренируется дома, у него есть спортивный зал, который он специально собрал для себя.

Время изоляции после прилета из Финляндии уже прошло, Саша выдержал. У него есть семья и маленький ребенок, он достаточно дисциплинированный спортсмен. Ему не надо подвергать опасности свою жизнь и своих близких.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что биатлонисты национальной команды, выступавшие на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине. Этап Кубка мира прошел с 12 по 15 марта.