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Елисеев объяснил, почему пропустит индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

10:34
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Биатлонист Матвей Елисеев объяснил, почему пропустит индивидуальную гонку в рамках чемпионата России по летнему биатлону.

«Прекрасно себя чувствую. За моим самочувствием следят пристально, поэтому я тренируюсь по отдельному плану. Меня все устраивает сейчас. С чем связано то, что я пропускаю индивидуальную гонку? Посчитали, что такая нагрузка здесь и сейчас не поможет мне лучше бегать зимой. Чемпионат России — важный старт, но иногда приходится чем-то жертвовать для ещё более важных стартов. Поэтому мы так решили. В двух последующих — в спринте и эстафете — я буду принимать участие», — приводит официальный сайт СБР слова Елисеева.

Индивидуальная гонка состоится 23 сентября. Чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 23 по 26 сентября в Тюмени.

Дополнительная информация:

https://www.biathlonrus.com/news/matvey-eliseev-priekhal-v-tyumen-v-polnoy-boevoy-gotovnosti/

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Иван Торопцев все материалы автора

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