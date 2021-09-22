Елисеев объяснил, почему пропустит индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Биатлонист Матвей Елисеев объяснил, почему пропустит индивидуальную гонку в рамках чемпионата России по летнему биатлону.

«Прекрасно себя чувствую. За моим самочувствием следят пристально, поэтому я тренируюсь по отдельному плану. Меня все устраивает сейчас. С чем связано то, что я пропускаю индивидуальную гонку? Посчитали, что такая нагрузка здесь и сейчас не поможет мне лучше бегать зимой. Чемпионат России — важный старт, но иногда приходится чем-то жертвовать для ещё более важных стартов. Поэтому мы так решили. В двух последующих — в спринте и эстафете — я буду принимать участие», — приводит официальный сайт СБР слова Елисеева.

Индивидуальная гонка состоится 23 сентября. Чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 23 по 26 сентября в Тюмени.