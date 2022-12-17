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Легрейд: «Толпа заводит тебя, и ты чувствуешь себя непобедимым»

Алина Савинова
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Норвежский биатлонист Штурла Холм Легрейд прокомментировал победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Это было просто невероятно! Я пришел на последнюю стойку и знал, что должен быстрее отстреляться и уходить. После стрельбы я увидел, что у меня было закрыто пять мишеней. Я отлично провел время на дистанции. Медаль — это так приятно!», — цитирует Легрейда пресс-служба официального сайта IBU.

Также он поделился мнением о поддержке болельщиков.

«Это невероятно. Я не любитель толпы, но она действительно заводит тебя, и ты чувствуешь себя непобедимым. Толпа будто продвигает тебя вперед по лыжне», — добавил биатлонист.

Второе место в гонке занял Ветле Шоста Кристиансен. Тройку лидеров замкнул Йоханнес Бе (оба из Норвегии).

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/laegreid-wins-algb-pursuit/2Mh8JYrJSFjD9w7cOTIZhE
Биатлон
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