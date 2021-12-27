Куклина, Сливко, Иванов, Первушин отобрались на этапы Кубка IBU

Союз биатлонистов России (СБР) представил список спортсменов, отобравшихся на этапы Кубка IBU по итогам гонок на «Ижевской винтовке».

Женскую сборную России будут представлять Виктория Сливко (лидер Кубка России), Лариса Куклина, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова.

За мужскую команду будут выступать Дмитрий Иванов (КР), Михаил Первушин, Михаил Бурундуков и Петр Пащенко.

На четвертом этапе Кубка мира в Брезно-Осрблье, который пройдет с 8 по 9 января, Бурундукова заменит Пащенко, так как у Михаила пока не оформлены документы для выступления на международных соревнованиях.