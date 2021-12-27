Сидоров выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
13:47
Биатлонист Евгений Сидоров одержал победу в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке».
Сидоров преодолел дистанцию с результатом 28 минут 51,8 секунды.
Второе место занял Петр Пащенко (+16,6 секунды). Третьим финишировал Михаил Первушин (+17,3 секунды).
Ранее сообщалось, что Евгений Гараничев снялся с заключительной гонки на «Ижевской винтовке» из-за болезни.
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