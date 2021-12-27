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Сидоров выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

13:47
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Биатлонист Евгений Сидоров одержал победу в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке».

Сидоров преодолел дистанцию с результатом 28 минут 51,8 секунды.

Второе место занял Петр Пащенко (+16,6 секунды). Третьим финишировал Михаил Первушин (+17,3 секунды).

Ранее сообщалось, что Евгений Гараничев снялся с заключительной гонки на «Ижевской винтовке» из-за болезни.

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Карен Саркисян все материалы автора

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