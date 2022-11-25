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Сегодня, 18:10

Куклева заявила, что Майгуров выиграл выборы в СБР благодаря поддержке спортсменов и руководителей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева прокомментировала переизбрание Виктора Майгурова на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Я полностью доверяю Виктору. И я не одна такая дама. Он выиграл потому, что его поддержали многие спортсмены и руководители, и многие регионы. Я думаю, что работа будет и будет на пользу федерации. Я сама переживаю за сборную команду», — приводит слова Куклевой Metaratings.ru.

На пост президента СБР также претендовал Алексей Нуждов. В первом туре выборов определить победителя не удалось, но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.

Победитель определялся с помощью тайного голосования. В нем участвовали делегаты, представляющие российские регионы.

Источник: https://metaratings.ru/news/kukleva-maygurov-vyigral-potomu-chto-ego-podderzhali-sportsmeny-i-rukovoditeli-1423018/
Виктор Майгуров
Галина Куклева
СБР
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