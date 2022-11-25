Время начала гонок преследования на Кубке России по биатлону изменено из-за мороза

Время начала гонок на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске изменено из-за мороза, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Мужская гонка преследования начнется в субботу, 26 ноября в 10.00 (мск), женская — в 12.45 (мск).

Окончательное решение по проведению гонок жюри примет завтра, 26 ноября, в 8.00 (мск).

Первый этап Кубка России в Ханты-Мансийске проходит с 24 по 27 ноября. По правилам в биатлоне нельзя проводить соревнования, в случае если температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов.