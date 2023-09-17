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Резцова: «Я тренировалась без винтовки, что сыграло со мной злую шутку»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как вернулась к тренировкам после декрета.

«Полтора месяца назад я начала тренироваться в полной мере по насыщенному хорошему плану. Мы поехали на Семинский перевал, где провели полноценный объемный сбор, а потом спустились в Тюмень, где провели скоростную работу. Мы не подводились к чемпионату России, просто тренировались. На что готова сейчас, на то и пробежала», — приводит слова Резцовой Metaratings.ru.

Также 27-летняя спортсменка прокомментировала свое выступление на летнем чемпионате России в Тюмени.

«Эстафета — самая комфортная гонка для меня на любом этапе. Всегда знаю, что делать в контактной борьбе или когда это последний этап. Какое-то время я тренировалась без винтовки, и это дало знать о себе на первой гонке. Я была не готова к тому, что на мне будет еще вес 4,3 кг. Я представляла себе другое состояние, и это сыграло злую шутку», — рассказала Резцова.

17 сентября Резцова в составе команды ХМАО-Югра-1 заняла второе место в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону.

Резцова является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Источник: Metaratings
Биатлон
Кристина Резцова
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