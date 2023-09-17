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Сегодня, 16:29

Резцова надеется на допуск россиян на Олимпиаду-2026

Алина Савинова
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Двукратный призер Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова ответила на вопрос о перспективах российских биатлонистов выступить на Олимпиаде 2026 года.

«Конечно, хотелось бы выступить на следующей Олимпиаде, очень надеюсь и верю в то, что нас туда допустят, и сделаю все возможное, чтобы за предстоящие сезоны быть готовой к мировому уровню и, когда нас туда выпустят, выступать там достойно», — приводит ТАСС слова Резцовой.

Спортсменка отметила, что спокойно относится к отстранению российских биатлонистов от международных турниров, потому что на данный момент у них нет другого выбора.

В марте прошлого года IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. В сентябре 2022-го организация продлила отстранение россиян до дальнейшего уведомления.

В августе стало известно, что сестра Кристины Резцовой российская биатлонистка Дарья Виролайнен получила право выступать за Финляндию со следующего сезона.

Источник: https://tass.ru/sport/18770423
Олимпиада
Кристина Резцова
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