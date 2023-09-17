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Сегодня, 13:18

Команда Свердловской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по летнему биатлону

Ана Горшкова
Корреспондент
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Команда Свердловской области одержала победу в женской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону.

За сборную выступали Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева.

Второе место в эстафете заняла команда ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова и Елизавета Каплина), отставание 14,1 секунды.

Третьей стала сборная Тюменской области (Ксения Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Елена Кручинкина и Виктория Сливко; +24,8).

Летний чемпионат России по биатлону. Тюмень.

Эстафета, женщины

1. Свердловская область (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева) — 1 час 10 минут 29,3 секунды (3 штрафных круга + 10 доп. патронов).
2. ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Елизавета Каплина) +14,1 секунды (1 штрафной круг + 16 доп. патронов).
3. Тюменская область (Ксения Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Елена Кручинкина, Виктория Сливко) + 24,8 (ни одного штрафного круга + 6 доп. патронов).

Биатлон
Алина Кудисова
Анастасия Шевченко
Виктория Сливко
Екатерина Носкова
Елена Кручинкина
Елизавета Каплина
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
Наталия Шевченко
Тамара Дербушева
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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