Команда Свердловской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по летнему биатлону
Команда Свердловской области одержала победу в женской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону.
За сборную выступали Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева.
Второе место в эстафете заняла команда ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова и Елизавета Каплина), отставание 14,1 секунды.
Третьей стала сборная Тюменской области (Ксения Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Елена Кручинкина и Виктория Сливко; +24,8).
Летний чемпионат России по биатлону. Тюмень.
Эстафета, женщины
1. Свердловская область (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева) — 1 час 10 минут 29,3 секунды (3 штрафных круга + 10 доп. патронов).
2. ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Елизавета Каплина) +14,1 секунды (1 штрафной круг + 16 доп. патронов).
3. Тюменская область (Ксения Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Елена Кручинкина, Виктория Сливко) + 24,8 (ни одного штрафного круга + 6 доп. патронов).