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Сегодня, 12:55

Казакевич выиграла женский спринт на этапе Кубка СБР в Уфе, опередив Резцову на 4,7 секунды

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская биатлонистка Ирина Казакевич выиграла женский спринт на этапе Кубка СБР в Уфе.

Казакевич преодолела дистанцию за 23 минуты и 22,8 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место заняла Кристина Резцова, которая сделала 1 промах и проиграла Казакевич 4,7 секунды. На третьей строчке — представительница Белоруссии Ирина Лещенко.

Биатлон

Уфа

Кубок СБР

Спринт

Женщины

7,5 км

1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 23.22,8 (0 промахов)

2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) отставание +4,7 (1)

3. Ирина Лещенко (Белоруссия) +11,0 (0)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) +20,8 (2)

5. Тамара Дербушева (Свердловская область) +38,5 (1)

6. Юлия Дроздова (Московская область) +42,4 (0)

Биатлон
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
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